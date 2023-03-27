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Спорт

Стал известен состав псковской сборной по тяжелой атлетике для участия в первенстве СЗФО

В Бежаницах прошло первенство Псковской области по тяжелой атлетике и II турнир памяти Л. Никифорова ЗТ РСФСР, основателя тяжелой атлетики в поселке. Об этом ПАИ сообщили в федерации.

Итоги соревнований:

Валуев Григорий - 1 место в весовой категории 49 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Черевко Константин - 1 место в весовой категории  55 кг,  Псков, СШОР «Надежда»;

Лебедев  Николай - 1 место в весовой категории 61 кг, Бежаницы;

Козлов Алексей - 1 место в весовой категории 67 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Стыров Кирилл - 1 место в весовой категории 73 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Васильев Владислав - 1 место в весовой категории 81 кг, Бежаницы;

Миронов Максим - 1 место в весовой категории 81 кг, Бежаницы;

Румянцева Марина, Псков, СШОР «Надежда» - 1 место среди девушек в абсолютной категории.

Абсолютным чемпионом среди юношей стал Алексей Козлов, Псков, СШОР «Надежда».

Установлены рекорды области среди юношей. Рекордные результаты показали Владислав Васильев и Максим Миронов. Оба спортсмена представляли команду Бежаницкого района.

По итогам первенства сформирована сборная команда Псковской области для участия в первенстве СЗФО, которое пройдет с 26 апреля по 1 мая  в Череповце.

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