Стал известен состав псковской сборной по тяжелой атлетике для участия в первенстве СЗФО

08:47, 28 марта 2023, ПАИ

В Бежаницах прошло первенство Псковской области по тяжелой атлетике и II турнир памяти Л. Никифорова ЗТ РСФСР, основателя тяжелой атлетики в поселке. Об этом ПАИ сообщили в федерации.

Итоги соревнований:

Валуев Григорий - 1 место в весовой категории 49 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Черевко Константин - 1 место в весовой категории 55 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Лебедев Николай - 1 место в весовой категории 61 кг, Бежаницы;

Козлов Алексей - 1 место в весовой категории 67 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Стыров Кирилл - 1 место в весовой категории 73 кг, Псков, СШОР «Надежда»;

Васильев Владислав - 1 место в весовой категории 81 кг, Бежаницы;

Миронов Максим - 1 место в весовой категории 81 кг, Бежаницы;

Румянцева Марина, Псков, СШОР «Надежда» - 1 место среди девушек в абсолютной категории.

Абсолютным чемпионом среди юношей стал Алексей Козлов, Псков, СШОР «Надежда».

Установлены рекорды области среди юношей. Рекордные результаты показали Владислав Васильев и Максим Миронов. Оба спортсмена представляли команду Бежаницкого района.

По итогам первенства сформирована сборная команда Псковской области для участия в первенстве СЗФО, которое пройдет с 26 апреля по 1 мая в Череповце.