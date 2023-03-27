Стал известен состав псковской сборной по тяжелой атлетике для участия в первенстве СЗФО
В Бежаницах прошло первенство Псковской области по тяжелой атлетике и II турнир памяти Л. Никифорова ЗТ РСФСР, основателя тяжелой атлетики в поселке. Об этом ПАИ сообщили в федерации.
Итоги соревнований:
Валуев Григорий - 1 место в весовой категории 49 кг, Псков, СШОР «Надежда»;
Черевко Константин - 1 место в весовой категории 55 кг, Псков, СШОР «Надежда»;
Лебедев Николай - 1 место в весовой категории 61 кг, Бежаницы;
Козлов Алексей - 1 место в весовой категории 67 кг, Псков, СШОР «Надежда»;
Стыров Кирилл - 1 место в весовой категории 73 кг, Псков, СШОР «Надежда»;
Васильев Владислав - 1 место в весовой категории 81 кг, Бежаницы;
Миронов Максим - 1 место в весовой категории 81 кг, Бежаницы;
Румянцева Марина, Псков, СШОР «Надежда» - 1 место среди девушек в абсолютной категории.
Абсолютным чемпионом среди юношей стал Алексей Козлов, Псков, СШОР «Надежда».
Установлены рекорды области среди юношей. Рекордные результаты показали Владислав Васильев и Максим Миронов. Оба спортсмена представляли команду Бежаницкого района.
По итогам первенства сформирована сборная команда Псковской области для участия в первенстве СЗФО, которое пройдет с 26 апреля по 1 мая в Череповце.