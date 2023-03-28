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Происшествия

Житель Палкинского района может лишиться свободы за угрозу убийством

Житель Палкинского района может лишиться свободы за угрозу убийством товарища во время застолья. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре. 

Установлено, что в марте в одной из деревень Палкинского района между двумя мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый взял нож, направил его в сторону потерпевшего и высказал в адрес последнего угрозу убийством.

В отношении 36-летнего жителя Палкинского района было возбуждено уголовное дело. В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины, отметили в прокуратуре.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.

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