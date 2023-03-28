Минстрой предложил включить установку счетчиков в тарифы на ЖКУ

09:45, 28 марта 2023, ПАИ

В тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг планируется включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Вопрос проработал Минстрой, следует из письма ведомства в правительство РФ.

Министерство строительства и ЖКХ предоставило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подтвердил «Известиям» источник в аппарате правительства.

«Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий», - добавил собеседник редакции.

Обязанность по установке приборов Минстрой предлагает возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), в случае если они являются исполнителем услуги.

В этих целях необходимо «закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учета в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживание, поверку, замену приборов учета и систем учета», - говорится в письме ведомства.

По оценке директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, расценки на оплату ЖКХ не должны вырасти значительно благодаря постепенному, а не одномоментному переходу. При этом граждане смогут экономить, например, минимум 10% на холодной и горячей воде, добавила специалист.