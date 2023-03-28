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Общество

В ГИБДД сообщили о перекрытии движения на двух улицах Пскова

Фото: управление госавтоинспекции по Псковской области

Участок дороги от улицы Аллейной до улицы Крупской закрыли для движения транспорта до 15:00. Это связпно с проведением дорожных работ, сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции Псковской области.

28 и 29 марта с 8.00 до 17.00 движение автотранспорта ограничат на участке дороги около здания № 27 на улице Кузнецкой.

«Уважаемые водители, просим учесть данную информацию при планировании поездок», - отметили в Госавтоинспекции.

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