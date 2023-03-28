Новое оборудование поступило в благотворительную столовую Псковской епархии

10:12, 28 марта 2023, ПАИ

Новое оборудование поступило для благотворительной столовой при храме Святителя Луки Крымского на территории Псковской городской больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Оборудование для столовой приобретено в рамках социального проекта «Хлеб насущный». «Теперь будет удобнее готовить для нуждающихся вкусные обеды. Все во благо», - отметили организаторы проекта.

Социальный проект «Хлеб насущный» реализуется Псковской епархией при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта организована работа семи благотворительных столовых, где бесплатно предоставляется горячее питание гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.