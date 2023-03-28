«Еда в ХолоДА» предлагает псковичам доставку с «вкусными» бонусами

11:53, 28 марта 2023, ПАИ

В Пскове работает интернет-магазин по реализации продуктов питания под названием «Еда в ХолоДА».

«У нас широкий ассортимент, привлекательные цены, мы уделяем много внимания качественной доставке и сервису», - говорится в сообщении.

Бесплатная доставка осуществляется при заказе от 1200 рублей. Радиус возможной доставки - до 30 километров от города.

«Ко всем плюсам, перечисленным выше, вы получаете товар напрямую от производителя. А приятный бонус к заказу поднимет настроение и оставит хорошее впечатление», - добавили в компании.

Оформить заказ и ознакомиться с условиями акции можно как на сайте edavholoda.ru, так и по телефону +7(8112)222-555.

Операторы компании готовы ответить на любой вопрос, помогут решить любую ситуацию с 9:00 до 21:00 ежедневно. «Ждем вас, ведь в «Еда в ХолоДА» - выбор есть всегда!» - обратились к псковичам представители магазина.

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