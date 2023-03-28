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Общество

Первый в России Дом культуры мотоциклистов откроется в Пскове

Открытие первого в России Дома культуры мотоциклистов состоится в Пскове 1 апреля. Об этом ПАИ сообщил основатель клуба «Позитивная механика» Александр Бушуев.

По его словам, несмотря на то что официального открытия еще не было, в Доме культуры мотоциклистов уже организована культурно-массовая, театрально-зрелищная, музыкально-развлекательная, досуговая и просветительская работа с мотоциклистами и любителями мотоциклов, проходят встречи с интересными личностями, семинары и мастер-классы, проводится работа с подрастающим поколением - ребят здесь знакомят с различной техникой.

«Позитивная механика» существует в Пскове уже почти четверть века, и появление нового Дома культуры является логическим продолжением развития деятельности мотоклуба и его друзей. Александр Бушуев также отметил, что мероприятия в ДК действительно культурные, на них запрещено приходить в пьяном виде и распивать спиртные напитки.

Открытие нового ДК пройдет по адресу: улица Николая Васильева, 85 в 15:00 и будет сопровождаться перерезанием болгаркой мотоциклетной цепи, концертом и шурпой, добавил Александр Бушуев.

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