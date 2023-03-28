Чёрную икру из Пустошкинского района поставляют в разные регионы России

10:55, 28 марта 2023, ПАИ

О восстановлении советского рыбопроизводственного предприятия на территории Пустошкинского района рассказал руководитель Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб Константин Щербаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Государство выставило предприятие на приватизацию, и было принято решение приобрести его с торгов и попробовать восстановить. Изучив историю предприятия, которое существует с 60-х годов, я понял, что у меня есть перспективы», — отметил гость студии.

По его словам, предприятие занималось исследованиями в рыбной отрасли ещё в советское время, а из Челябинска туда завезли новый вид рыбы для разведения — пелядь, ее икру развозили по всему Советскому Союзу. «На данный момент мы возобновляем этот процесс и сейчас поставляем икру вплоть до того же Челябинска», — добавил Константин Щербаков.

Ранее сообщалось, что 28 килограмм черной икры удалось получить на производстве в прошлом году.