Большинство псковичей уверены, что чувство юмора помогает в поисках работы

11:45, 28 марта 2023, ПАИ

Каждый второй работодатель считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя. В том, что умение к месту пошутить способствует их карьере, чаще всего уверены псковичи с доходом выше среднего, говорится в результатах опроса, проведённого сотрудниками сервиса SuperJob.

Если на собеседовании выяснится, что у соискателя есть чувство юмора, то каждый второй работодатель (48%) расценит это как дополнительный аргумент в пользу кандидата. Напротив, в каждой третьей компании (32%) чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста и не является его дополнительным конкурентным преимуществом.

Между тем 61% псковичей с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Опрошенные с доходом свыше 80 тыс. рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (67%). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком: если среди молодежи до 24 лет их 48%, то среди респондентов старше 45 — 63%.