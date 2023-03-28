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Происшествия

В Пскове полицейские раскрыли по горячим следам две кражи

 В Пскове полицейские раскрыли по горячим следам две кражи имущества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.   

В частности, с крыльца у одного из финансовых учреждений на Октябрьском проспекте была похищена барсетка с документами и деньгами в сумме около 40 тысяч рублей. Происшествие произошло 19 марта около 12:00. Забывший ее мужчина обратился за помощью в полицию.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В результате в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 42-летний безработный пскович. 

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Еще одна кража была совершена в Пскове 19 марта в ночное время. На улице Никитченко неизвестный, разбив стекло, похитил из чужого дома электроинструменты, а также телевизионную приставку.  

Эту кражу сотрудники отдела полиции тоже раскрыли по горячим следам. По подозрению в ее совершении задержан неработающий и ранее судимый 36-летний житель Псковского района. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное изъято. Проводится расследование. 

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