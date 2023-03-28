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Общество

В Пскове возложили цветы к памятнику Кикоину

Возложение цветов к памятнику физику Исааку Кикоину прошло на Октябрьском проспекте в Пскове утром 28 марта, сообщает корреспондент ПАИ.

На торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, а также учащиеся школ области – участники весенней тематической образовательной смены «Коды Курчатова», педагоги школ города Пскова, представители НИЦ «Курчатовский институт».

Возложение цветов стало частью XXXVII Кикоинских чтений и тематической образовательной смены «Коды Курчатова». В период с 27 по 31 марта пройдут лекционные и практические занятия естественно-научного цикла для 98 учащихся 6-8 классов образовательных организаций Псковской области, которые проведут сотрудники НИЦ «Курчатовский институт».

Выдающийся физик, академик АН СССР Исаак Константинович Кикоин свое образование начал в Пскове. Впервые 28 марта 1985 года, в день рождения Исаака Константиновича Кикоина, были проведены первые Кикоинские чтения в стенах национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

По традиции в эти дни в городе Пскове проходят ежегодные Кикоинские чтения. В этом году мероприятия посвящены 115-й годовщине со дня рождения известного ученого Исаака Кикоина.

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