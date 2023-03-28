Названы занятия, на которые россияне тратят время на работе

11:28, 28 марта 2023, ПАИ

Россияне тратят часть рабочего времени на переписки в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах, треть опрошенных проводят за этими занятиями около двух часов от трудового процесса, подсчитали аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

«Респонденты довольно много времени тратят на таймкиллеры в рабочее время: 33 % признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25 % тратят один час, 22 % — три часа, 11 % — менее часа», — выяснили специалисты.

Чаще всего респонденты отвлекаются на пролистывание новостных лент, проверку почты, переписки в личных чатах, чтение телеграм-каналов, телефонные разговоры, онлайн-шопинг, излишнюю рефлексию над ошибками и неудачами, сидение в интернете, курение, чтение и комментирование постов в соцсетях и мобильные игры.

Самая распространенная причина, по которой россиян тянет к таймкиллерам, — желание отвлечься и отдохнуть от работы, его испытывают 40 % респондентов. Также многих отвлекают разговорами коллеги (32 %), 12 % признались, что страдают от повышенной тревожности и неусидчивости, и переключение внимания на что-то другое их расслабляет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

При этом 36 % заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок и бороться со своими привычками они не собираются, 33 процента считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20 процентов говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов. Не видят способов справиться с таймкиллерами семь процентов респондентов, четыре процента считают, что с данной проблемой нужно обращаться к психологу.