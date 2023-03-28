Великолукский боксёр уехал тренироваться в Калифорнию

11:26, 28 марта 2023, ПАИ

Известный спортсмен из Великих Лук, профессиональный боксер Академии единоборств РМК, чемпион WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов находится на тренировочных сборах в США, в городе Индио, штат Калифорния. Об этом сообщает портал Luki-News.

Боксер рассказал, что на сборах он тренируется совместно со знаменитыми спортсменами, среди которых первый объединенный чемпион мира из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев.

«Мы здесь тренируемся с утра до вечера, по три тренировки в день. Хотелось бы пока боксировать здесь. Буду набирать форму и ждать своего выхода на ринг» - добавил великолучанин.

Напомним, великолукский боксёр Мухаммад Шехов поднялся в мировом рейтинге WBO второго легчайшего веса (до 55,3 кг).