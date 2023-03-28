Почти 1000 псковичей получили SMS от Соцфонда об изменении графика выплат

12:15, 28 марта 2023, ПАИ

Отделение СФР по Псковской области направило смс-оповещение жителям региона, получающим ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, об изменении графика выплаты пособия. Всего сообщения получили более 980 псковских семей. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе ОCФР по Псковской области.

В оповещении указано, что ежемесячная выплата из средств МСК за апрель 2023 года будет перечислена 14.04.2023, за май 2023 года – 05.06.2023. Далее средства за прошедший месяц будут поступать 5 числа текущего месяца.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в Псковской области – 13 920 рублей.

До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.