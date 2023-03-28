В подтопленные районы Псковской области направят дополнительные силы

11:32, 28 марта 2023, ПАИ

В правительстве Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова состоялось расширенное заседание штаба при региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В Псковской области началась активная стадия половодья из-за активного таяния снега, положительных температур и осадков. На территории региона в трех муниципалитетах – Порховском, Новоржевском и Дедовичском районах – введен режим повышенной готовности.

В эти районы направят представителей руководящего состава Главного управления МЧС России, а также дополнительные силы и средства, чтобы на месте оценить ситуацию и при необходимости принять неотложные меры.