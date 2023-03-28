Новую экскурсию по Картинной галерее подготовили в псковском музее

11:50, 28 марта 2023, ПАИ

Авторская экскурсия по Картинной галерее «Встреча с прекрасным» пройдет в Псковском музее-заповеднике в рамках музейного интенсива «Мы вам покажем…». Мероприятие состоится 1 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Знакомство с Картинной галереей начнется с парадного зала, в котором располагается русская живопись XVIII–XIX веков. Ведущие расскажут увлекательные истории о судьбах художников, познакомят участников с личностями портретируемых, поведают о том, как создавались полотна, расположенные в музейной экспозиции.

В ходе экскурсии участники также узнают о благородном меценатстве, инженерных новшествах и архитектурных особенностях здания, построенного в 1913 году для художественно-промышленной школы на средства мецената Николая Фан-дер-Флита, – нынешнего здания Картинной галереи псковского музея.

Экскурсия платная. Место встречи: фойе главного здания (ул. Некрасова, 7). Предварительная запись возможна по телефону 8 8112 66 33 11.