Псковские баскетболисты победили на областной спартакиаде

11:51, 28 марта 2023, ПАИ

Команда города Пскова по баскетболу, которую представляли спортсмены школы «Ника» под руководством тренера Антона Морозова, стали победителями 15-й Областной спартакиады учащихся среди юношей 2008-2009 годов рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования проходили в Великих Луках. В финале за победу боролись юноши из Великих Лук и Пскова, Дновского и Новосокольнического районов.

«Псковские баскетболисты одержали победу в жесточайшей борьбе», — говорится в сообщении.