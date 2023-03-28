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Спорт

Псковские баскетболисты победили на областной спартакиаде

Команда города Пскова по баскетболу, которую представляли спортсмены школы «Ника» под руководством тренера Антона Морозова, стали победителями 15-й Областной спартакиады учащихся среди юношей 2008-2009 годов рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-службе администрации города Пскова

Соревнования проходили в Великих Луках. В финале за победу боролись юноши из Великих Лук и Пскова, Дновского и Новосокольнического районов.

«Псковские баскетболисты одержали победу в жесточайшей борьбе», — говорится в сообщении.

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