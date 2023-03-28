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Общество

Псковичи более 700 раз воспользовались услугой «Почты России» «Лёгкий возврат»

С начала года жители Псковской области с помощью услуги «Почты России» «Лёгкий возврат» вернули в интернет-магазины более 700 заказов. Популярность этого сервиса выросла на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, рассказали ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.

Услуга «Лёгкий возврат» позволяет интернет-магазинам принимать отправления от клиентов по упрощённой схеме: покупатель может обратиться в ближайшее почтовое отделение и бесплатно вернуть неподошедший товар на основании сформированного прямого или возвратного трек-номера. Единственное условие — продавец должен быть подключён к услуге почты «Легкий возврат».

«Такая услуга позволяет быстро и бесплатно возвращать купленные в интернет-магазине товары во всех почтовых отделениях. Для возврата заказа достаточно назвать трек-номер отправления. Остальные документы не понадобятся, что делает процедуру максимально удобной для жителей. В 2022 году псковичи вернули свои интернет-покупки почтой 2 400 раз», — рассказала и. о. директора УФПС Псковской области Инна Залесская.

Сервис выгоден для интернет-магазинов: он увеличивает количество потенциальных покупателей и лояльность постоянных клиентов, растёт средний чек и частота заказов, так как снимаются основные барьеры дистанционного приобретения товара, появляется возможность воспользоваться проверкой и примеркой товара на дому.

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