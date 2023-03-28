До +4 градусов ожидается в Псковской области 29 марта

11:54, 28 марта 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 29 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные. Днём также прогнозируются мокрый снег и дождь. На дорогах ночью образуется гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, днем – от +1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.