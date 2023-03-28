До +4 градусов ожидается в Псковской области 29 марта
Облачная погода ожидается в Псковской области 29 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные. Днём также прогнозируются мокрый снег и дождь. На дорогах ночью образуется гололедица.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -4 до 0 градусов, днем – от +1 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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