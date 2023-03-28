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Происшествия

Более 600 тысяч рублей отдали мошенникам псковские пенсионеры

Двое пожилых жителей Пскова и Печор доверились мошенникам и лишились денежных средств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, пенсионерам позвонили неизвестные злоумышленники, которые под предлогами предотвращения незаконного оформления кредита и возможности выгодного инвестирования в акции известной компании ввели этих граждан в заблуждение.

Потерпевшие потеряли в общей сложности более 600 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. 

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