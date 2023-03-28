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Общество

Самый старый кот умер в России

Самый старый кот в России умер 28 марта в Тюмени, в январе ему исполнилось 26 лет, рассказала хозяйка кота Эльвира Чаниева. 

Фото: Книга Рекордов России

Сиамский кот по кличке Дашун в сентябре 2021 года был внесен в Книгу рекордов России в категории «Наибольший возраст сиамской кошки». 

«Дашун умер сегодня ночью. В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал. В основном хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом. Он был под присмотром ветеринаров, ставили уколы от мочекаменной болезни, а в последнюю неделю резко похудел», - приводит слова Эльвиры Чаниевой РИА Новости.  

По ее словам, в Тюмени нет официального кладбища для животных, потому питомца она похоронит у старого деревенского кладбища, где уже не хоронят людей, оградку и табличку уже заказала. «Скорее всего, там похороню, на чистом лугу, чтобы уж знать, что его там никто не снесет и ничего не сделает», - рассказала хозяйка кота. 

На память от питомца у нее остались не только фотографии, но и коты Федька, Петька и Сироп. 

Эльвира Чаниева сообщила, что очень хочет, чтобы в Тюмени появилось официальное кладбище для домашних животных, как в Москве и других городах, соответствующее обращение она накануне подала в аппарат губернатора и теперь ждет от властей официальный ответ. 

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