Псковская область признана одним из самых экологически чистых регионов России

12:25, 28 марта 2023, ПАИ

Псковская область является одним из самых благополучных регионов в СЗФО и в России в экологическом плане. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят автомобили — выброс от них более 70% от общего количества. Промышленность и сельское хозяйство вместе взятые не дотягивают до загрязнения атмосферы автомобильными выхлопами», — подчеркнул Виктор Мусатов.

Он отметил, что основные нерешаемые проблемы в области экологии сосредоточены в области ЖКХ — это и очистные сооружения, и свалки ТКО. «Регион за последние два десятка лет изрядно замусорен», — скаазал председатель комитета и добавил, что большие проблемы наблюдаются также с пластиком и полиэтиленом.