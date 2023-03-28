Сильный снег ожидается в части районов Псковской области

12:47, 28 марта 2023, ПАИ

Очень сильный снег, местами мокрый, ожидается во второй половине дня и вечером в южных и восточных районах Псковской области сегодня, 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве представили рекомендации для населения при сильном снегопаде:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставаться дома.

Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы нужно быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

Водителей предупреждают, что если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, необходимо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Нужно включить аварийные огни и переждать снегопад.

Если снегопад застал на улице пешехода, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Нужно стараться смотреть на машины при переходе улицы.