Два лесопожарных комплекса поступит в Псковскую область по нацпроекту

13:17, 28 марта 2023, ПАИ

Два лесопожарных комплекса и новая пожарная машина поступят в Псковскую область в рамках национального проекта «Экология». Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

По его словам, уже в этом году вся эта техника будет применяться во время тушения пожаров в лесах. «Прогноз по пожарной опасности, который есть на три месяца, пока благоприятный. Но я, если честно, в это не очень верю. Например, майские праздники у нас в этом отношении никогда не были спокойными», — сказал Виктор Мусатов.

Он отметил, что были случаи, когда пожароопасный сезон начинался и 20 марта, и 1 апреля. «В этом году, конечно, погода пока этому не способствует», — подытожил он.