Торжественное открытие Кикоинских чтений состоялось в Пскове

12:55, 28 марта 2023, ПАИ

Торжественное открытие XXXVII Кикоинских чтений и тематической образовательной смены «Коды Курчатова» состоялось в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Школьников торжественно приняли в учёную семью нового поколения кикоинцев. Ребята произнесли клятву на верность и достойное продолжение благородного дела великого ученого Исаака Константиновича Кикоина во имя науки и прогресса», - говорится в сообщении.

В рамках образовательной смены с 27 по 31 марта пройдут лекции и практические занятия почти для 100 учащихся 6-8 классов образовательных организаций Псковской области, которые проведут сотрудники НИЦ «Курчатовский институт».

Выдающийся физик, академик АН СССР Исаак Константинович Кикоин свое образование начал в Пскове. 28 марта 1985 года, в день его рождения, были проведены первые Кикоинские чтения в стенах национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

По традиции в эти дни в городе Пскове проходят ежегодные Кикоинские чтения. В этом году мероприятия посвящены 115-й годовщине со дня рождения известного ученого Исаака Кикоина.