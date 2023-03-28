Самбист из Пскова завоевал золото на турнире «Здоровое поколение»

12:57, 28 марта 2023, ПАИ

Псковский спортсмен завоевал золотую медаль во втором этапе детской лиги самбо «Здоровое поколение». Соревнования прошли в городе Отрадное 25 марта, сообщили ПАИ в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

В состязаниях принял участие самбист из спортивной школы «Мастер» Артём Яковлев. Под руководством тренеров Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова он стал победителем.