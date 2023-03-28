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Общество

Роспотребнадзор разъяснил, могут ли покупатели вести съемку в магазинах

Потребители имеют право снимать на фото и видео товары в магазинах, а сотрудники торговых точек не могут запрещать им собирать подобную информацию, пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или видеокамеру. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований.

«И помните, если вы столкнулись с подобным запретом, вы всегда можете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора. Специалисты службы помогут защитить ваши права!» – заключили в Роспотребнадзоре.

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