В Латвии реактивно растёт заболеваемость туберкулезом

13:44, 28 марта 2023, ПАИ

Медики отмечают, что большая часть пациентов поступает в больницы с запущенным заболеванием, пишет информационный портал Neatkarīgā.lv. По уровню распространенности туберкулеза, болезни нищих и бездомных, Латвия является единоличным лидером в Европейском союзе. Наплыв пациентов наблюдается с середины 2022 года, сейчас он стал реактивным.

По сравнению с минувшим годом показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос на 20%, рассказала главный врач Центра туберкулеза и болезней легких рижской больницы Андра Цируле.

По ее словам, часто пациенты поступают в больницу с другими заболеваниями, а рентген выявляет тяжелую, запущенную форму туберкулеза.

Рост числа случаев заболевания после пандемии был предсказуем, так как из-за ограниченной доступности обследований случаи туберкулеза не выявлялись, что подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения.