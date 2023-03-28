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Общество

Псковичи представили регион в полуфинале «Лиги лекторов» в Петербурге

Фото общества "Знание"

Первые публичные чтения лекций участниками полуфиналов конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов» прошли в Санкт-Петербурге. Команду Пскова представляли пять участников — трое взрослых лекторов и двое участников школьной лиги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего в мероприятии приняли участие более 80 участников, которые представили слушателям в зале и в онлайн-режиме свои лекции о мировой экономике и истории, предпринимательстве и лингвистике, традиционной культуре и благотворительности.

«2023 год объявлен Годом педагога и наставника. И наш проект посвящен именно поиску уникальных лекторов со всей страны и предоставлению им возможности выйти на всероссийский уровень. «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов» помогают найти новую аудиторию, цифровизировать свой контент и научиться его красиво упаковывать. Отмечу, что сегодня обществом востребованы лекторы абсолютно по всем направлениям науки. Основное требование к ним — безусловно, компетентность. Ее проверкой занимается большой научно-методический отдел, поэтому в наших лекторах мы уверены», — заметил директор Санкт-Петербургского филиала Российского общества «Знание» Илья Климов.

У каждого лектора было лишь 20 минут на выступление, в котором нужно было не только логично изложить информацию, но удивить и заинтересовать слушателей. Чтец аудиокниг издательства «Эксмо», финалист фестиваля «Мцыри» Дина Дабришюте рассказала, как литература заставляет нас страдать, а заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка Александр Цветков — о суперсиле нанотехнологий. «Классическая музыка для инопланетян» — тема лекции еще одной жительницы региона — профконсультанта Театрально-концертной дирекции Псковской области Нины Витковской.

Младшее поколение псковских лекторов в Санкт-Петербурге представили молодые изобретатели Илья Щембелов из многопрофильного лицея № 4 и Лилия Гуцул из Псковского технического лицея.

В конце выступления каждого участника зрители в зале и онлайн могли отсканировать QR-код, чтобы оценить лекцию по нескольким критериям. Сейчас ведется подсчет баллов, а опубликуют их после того, как полуфиналы пройдут во всех десяти городах России. После подведения итогов этапа лучшие лекторы представят СЗФО в финале конкурсов.

По итогам полуфинала 100 участников «Лиги лекторов» и 50 участников «Школьной лиги лекторов» пройдут в финал, где им предстоит выступить на площадках ведущих вузов страны. Победители войдут в пул лекторов Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях. И конечно, получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

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