Более 100 борцов приняли участие в турнире по дзюдо в Пскове

14:13, 28 марта 2023, ПАИ

Более 100 борцов приехали на ХХIII Межрегиональный турнир по борьбе дзюдо памяти героев-десантников 6-й роты среди юношей 2006-2008 и 2011-2012 годов рождения. Соревнования проходили в псковском спортивно-развлекательном центре «Простория» 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

В турнире приняли участие 107 борцов из Псковской (Псков, Великие Луки, Пушкинские Горы, Себеж), Ленинградской (Выборг, Луга, Гатчина), Новгородской областей и Санкт-Петербурга, город был представлен четырьмя школами.

Участников состязаний приветствовал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали врио председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.

Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» под руководством тренеров Беги Нанскани, Сергея Фомина, Сергея Дмитриева, Сергея Кузнецова завоевали 15 медалей, из них: три золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Победителями в возрастной категории 2006-2008 годов рождения стали Егор Архипкин (весовая категория 81 кг), Данил Макуш (весовая категория 73 кг) и Даниил Петросенко (весовая категория 46 кг).

В неофициальном командном зачёте победителем стала спортшкола «Бригантина», второе место занял псковский клуб единоборств «Спортивное единство», бронзовым призёром стал Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта «Нарвская застава».