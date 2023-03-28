Водитель «Тойоты» пострадала в ДТП на дороге Устюжна – Невель

14:37, 28 марта 2023, ПАИ

ДТП произошло на 639-м километре автодороги Устюжна – Невель в Новосокольническом районе сегодня, 28 марта. 37-летняя женщина, водитель автомобиля «Тойота» не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. От госпитализации она отказалась.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.