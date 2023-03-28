Чемпионат по киберфутболу прошел в Пскове

15:38, 28 марта 2023, ПАИ

Чемпионат города Пскова по компьютерному спорту в дисциплине интерактивный футбол FIFA-23 состоялся в киберцентре на стадионе «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Победителем турнира стал Сергей Титов, второе место занял Дмитрий Степанов, бронза досталась Алексею Мехеду.

Организаторы турнира - комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация компьютерного спорта Псковской области.