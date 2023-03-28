Андрей Маковский рассказал о планах на губернаторские выборы

16:14, 28 марта 2023, ПАИ

Партия «Новые люди» еще не определилась с кандидатом на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщил лидер Псковского регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Губернаторские выборы в этом году ожидаются интересными. Я себя в этой гонке не вижу, ведь, чтобы в этой гонке сейчас конкурировать и с действующим губернатором, и с другими региональными отделениями, нужны огромные ресурсы», - сказал гость студии.

По его словам, концепция партии подразумевает, что в губернаторских выборах участвуют политики федерального масштаба. «Я с радостью принял бы позицию, если бы Владислав Даванков решил принять участие в этих выборах. Это вице-спикер Госдумы, который неоднократно приезжал к нам летом в Псков, отстаивал наши списки», - отметил депутат.

Он также напомнил о муниципальном фильтре – процедуре сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. «5% должны не просто поддержать представителя, это должны быть нотариально заверенные подписи - целая процедура. И я думаю, что нам сейчас с маленьким представительством в муниципалитетах такой фильтр просто не пройти», - сказал Андрей Маковский.

По его мнению, на участие в губернаторских выборах в Псковской области могут претендовать представители партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. «Это те, у кого хватит муниципальных депутатов для прохождения фильтра», - заключил лидер реготделения партии «Новые люди».