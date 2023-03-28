В строящийся храм в Тямше провели электричество

16:55, 28 марта 2023, ПАИ

В строящийся храм в деревне Тямша Псковского района провели электричество, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

«Теперь в будущем храме будет тепло и светло. До момента установки столба строительные работы велись с бензиновой электростанцией, что шумно и крайне неудобно», - отметил настоятель прихода иерей Николай Подгурский.

Администраторы информационного ресурса прихода также призывают всех неравнодушных помочь с оплатой расходов на электрификацию храма в честь святых Жен Мироносиц – необходимо внести еще около 40 тысяч рублей. Подробную информацию о способах поддержки строящегося храма можно найти в группе храма в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/mironosicitymsha.

Строительство храма в деревне Тямша началось в 2020 году по инициативе местных жителей. Уже возведен цокольный этаж и идет монтаж деревянных стен. В зимний период стройка была приостановлена, теперь же с приходом тепла работы возобновятся. Пока богослужения в деревне совершаются во временном помещении одноименной часовни.