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Псковские стилисты оценили идею рубашки из трусов от TikTok-блогера

Псковские стилисты прокомментировали предложение блогера Джослин Сейлинг, которая известна своими нетрадиционными нарядами, сделать топ из двух стрингов.

На размещенных кадрах девушка показала, как мастерит несколько топов. Так, для первого она надела на плечи крест-накрест двое стрингов. Затем девушка использовала трусы-шорты, закрепив их на груди и на шее посредством шнурка, а также зеленую модель, которую надела на одно плечо, пишет Lenta.ru.

«В наше время многие правила рушатся, в том числе и относительно того, как носить одежду. Еще 30 лет назад женщина в брючном костюме – это был нонсенс. Что ж, сейчас кто-то надевает трусы в качестве топа. Если этим людям так нравится, то в чем проблема? Впрочем, если это не нравится кому-то лично и как-то мешает, тогда не стоит так делать», - сказала консультант по стилю псковичка Ульяна Рафаенко.

По её словам, одежда сейчас – это способ самовыражения, часть визуального языка, и каждый может высказываться так, как хочет и умеет.

«Другой вопрос, какого эффекта хочет добиться человек, когда так делает. Хайпа? Признания? Подражания? Симпатии? В зависимости от степени владения стилем человек может делать что-то нетривиальное и выглядеть при этом «на волне». Поэтому касательно стрингов в качестве топа - да, почему нет? Но я так делать не буду - есть более удобные вещи для этого», - подчеркнула консультант по стилю.

Псковский стилист Полина Богданова в свою очередь отметила, что зачастую стилисты делятся лайфхаками, как можно что-то застилизовать, подвернуть, застегнуть и носить. «Но если говорить о ношении нижнего белья на другой части тела, то, конечно, изначально это вызывает шок и озадаченность. И всё же надо понимать, что тиктокеры просто ловят хайп, а не несут что-то дельное в массы», - заметила она.

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