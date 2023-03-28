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Общество

Инсталляцию «Россия начинается здесь» не отключат из-за подтопления

Инсталляция «Россия начинается здесь» не погаснет, несмотря на разлив реки Великой и подтопление набережной, рассказал ПАИ начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Особые меры не требуются, ситуация ежегодная, и электрика должна работать в штатном режиме. В случае непредвиденной ситуации, там стоят автоматы, которые отрубят электричество в инсталляции», – сказал Александр Грацкий.

Также он добавил, что подрядчик, который отвечает за эту инсталляцию, предупрежден о возможном возникновении внештатной ситуации.

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