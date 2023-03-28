Псковские спортсмены выиграли на чемпионате области по мини-футболу

17:45, 28 марта 2023, ПАИ

Спортсмены из Пскова завоевали золото на чемпионате Псковской области по мини-футболу 2023, который проходил в спортивном зале поселка Писковичи с 24 по 26 марта. Об этом сообщает Федерация футбола по Псковской области.

Так, первое место завоевала команда из Пскова, второе место досталось Псковскому району. Бронзовыми призёрами стали спортсмены из Великих Лук.

Также были отмечены игроки соревнований: лучший вратарь – Максим Литвинов (Псков), лучший защитник – Игорь Казаченко (Псковский район), лучший нападающий – Артем Лещев (Великие Луки), лучший игрок – Сергей Шиловец (Псков).