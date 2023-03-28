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Самолет из Сочи не смог приземлиться в Пскове из-за погодных условий

Самолет, летевший рейсом из Сочи, не смог сесть в Пскове из-за погодных условий. О причине вынужденной посадки в Пулково и дальнейшем передвижении пассажиров рассказал директор международного аэропорта им. княгини Ольги Артем Тарасов, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

«Рейс Сочи – Псков в 15:38 не смог совершить посадку в Пскове по погодным условиям. Люди будут добираться из Пулково тем же бортом. Обратный рейс не отменяется, но будет задержан», – отметил Артем Тарасов.

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