Самолет из Сочи не смог приземлиться в Пскове из-за погодных условий

17:57, 28 марта 2023, ПАИ

Самолет, летевший рейсом из Сочи, не смог сесть в Пскове из-за погодных условий. О причине вынужденной посадки в Пулково и дальнейшем передвижении пассажиров рассказал директор международного аэропорта им. княгини Ольги Артем Тарасов, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

«Рейс Сочи – Псков в 15:38 не смог совершить посадку в Пскове по погодным условиям. Люди будут добираться из Пулково тем же бортом. Обратный рейс не отменяется, но будет задержан», – отметил Артем Тарасов.