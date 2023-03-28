Автобусный рейс из Пскова в Серёдку временно отменили из-за дорожных условий

19:29, 28 марта 2023, ПАИ

Временно отменяются рейсы по пригородным маршрутам № 318 Псков – Серёдка и № 318а Серёдка – Балсово. Об этом ПАИ сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс»

«Уважаемые пассажиры! C 31.03.2023 по причине неблагоприятных дорожных условий временно отменяются рейсы по пригородным маршрутам № 318 Псков – Серёдка и № 318а Серёдка – Балсово. О возобновлении движения по данным маршрутам будет сообщено дополнительно», — написал перевозчик.

Также с 3 апреля изменяется расписание по маршруту Санкт-Петербург – Красногородск. Отправление из Санкт-Петербурга с автовокзала ежедневно в 18:00. Прибытие на Псковский автовокзал — в 22:35, на автостанцию «Остров» — в 23:40, на автостанцию «Опочка» — в 01:00, на автостанцию «Красногородск» — 01:40.