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Общество

Полиция приглашает кандидатов на службу в органы внутренних дел

Полиция приглашает кандидатов на службу в органы внутренних дел на замещение должности следователя, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Требуются граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Стабильная заработная плата — от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск — от 40 календарных дней.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. Сотрудники полиции имеют льготные места в детских садах и школах, а также возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (служба в армии входит в стаж).

По вопросам трудоустройства обращаться в любой территориальный отдел полиции или по телефонам (8 8112) 29-25-59, 59-22-29.

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