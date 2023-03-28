«Экопром» провёл встречу по вопросу разворота спецтранспорта в Ершовской волости

21:22, 28 марта 2023, ПАИ

Неоднократно в адрес регоператора поступали обращения жителей Ершовской волости о том, что в ряде деревень отсутствует площадка для разворота машин «Экопрома», в связи с чем спецтехнике приходилось нарушать границы частных владений. Это доставляло определённые неудобства собственникам участков.

«Мы неравнодушны к проблемам потребителей и всегда стараемся найти пути решения в той или иной ситуации», — гласит сообщение группы «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».



28 марта состоялась рабочая встреча представителя филиала ООО «Экопром», комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Псковского района с главой СП «Ершовская волость» Олегом Трашковым. Был осуществлён осмотр контейнерных площадок в деревнях Малая Остинка, Замостечье, Конюшкино с целью принятия совместного решения об обустройстве контейнерных площадок и мест для разворота.

«В ходе осмотра определили возможные места для разворота транспорта и накопления ТКО, обсудили вопросы, касающиеся обустройства этих площадок», - отметили в сообщении.

Несмотря на временные неудобства, оказание услуги по вывозу ТКО в указанных населённых пунктах не приостанавливается, отходы вывозятся в срок.