Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Основание одной из башен Псково-Печерского монастыря укрепят инъектированием

Фото из Telegram-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»

Укрепление основания Петровской башни XVII в. в Псково-Печерском монастыре происходит с помощью инъектирования. Об этом сообщает Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Реставраторы используют специальные скрепляющие составы. В настоящее время со стен удалена вся старая штукатурка. Рабочие выравнивают швы, подготавливают стены для следующего этапа работ.

Деструкция кладки зафиксирована в разных частях памятника петровского периода.

Фото из Telegram-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области»

Восстановление утраченного исторического архитектурного облика здания проходит по материалам конца XVIII – начала XX века. Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX – начала XX века, а также письменные и иконографические материалы.

Окончательно архитектурный облик башни сформировался в петровскую эпоху.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2023

Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
28 марта 2023

В Красногородске открылся пункт выдачи книг для слабовидящих
28 марта 2023

«Экопром» провёл встречу по вопросу разворота спецтранспорта в Ершовской волости
28 марта 2023

Фура вылетела в кювет и опрокинулась в Себежском районе
28 марта 2023

ФОТОФАКТ Инсталляция на берегу Великой в Пскове не горит

28 марта 2023

Основание одной из башен Псково-Печерского монастыря укрепят инъектированием
28 марта 2023

Переселенцам из Прибалтики предлагают работу в Псковской области

28 марта 2023

Автобусный рейс из Пскова в Серёдку временно отменили из-за дорожных условий

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...