Основание одной из башен Псково-Печерского монастыря укрепят инъектированием
Укрепление основания Петровской башни XVII в. в Псково-Печерском монастыре происходит с помощью инъектирования. Об этом сообщает Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».
Реставраторы используют специальные скрепляющие составы. В настоящее время со стен удалена вся старая штукатурка. Рабочие выравнивают швы, подготавливают стены для следующего этапа работ.
Деструкция кладки зафиксирована в разных частях памятника петровского периода.
Восстановление утраченного исторического архитектурного облика здания проходит по материалам конца XVIII – начала XX века. Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX – начала XX века, а также письменные и иконографические материалы.
Окончательно архитектурный облик башни сформировался в петровскую эпоху.