Основание одной из башен Псково-Печерского монастыря укрепят инъектированием

20:22, 28 марта 2023, ПАИ

Укрепление основания Петровской башни XVII в. в Псково-Печерском монастыре происходит с помощью инъектирования. Об этом сообщает Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Реставраторы используют специальные скрепляющие составы. В настоящее время со стен удалена вся старая штукатурка. Рабочие выравнивают швы, подготавливают стены для следующего этапа работ.

Деструкция кладки зафиксирована в разных частях памятника петровского периода.

Восстановление утраченного исторического архитектурного облика здания проходит по материалам конца XVIII – начала XX века. Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX – начала XX века, а также письменные и иконографические материалы.

Окончательно архитектурный облик башни сформировался в петровскую эпоху.