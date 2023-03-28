В Красногородске открылся пункт выдачи книг для слабовидящих

21:39, 28 марта 2023, ПАИ

В Красногородской районной библиотеке открылся пункт выдачи книг для слабовидящих, сообщает газета «Заря».

16 марта был подписан договор между Красногородской районной библиотекой и Псковской специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих о поставке книг для людей с проблемами зрения.

Поступившая литература уже оформлена и ждёт своих читателей.

«Теперь в нашей библиотеке работает пункт выдачи литературы для людей с проблемами зрения. К нам поступило 12 коробок книг (более 30 штук) двух типов: книги с укрупнённым шрифтом и книги со шрифтом Брайля (рельефно-точечным шрифтом). Литература периодически будет обновляться, если появится спрос на эти книги», — пояснила главный библиограф Красногородской районной библиотеки Валентина Власова

Добавим, что основная аудитория представленной в библиотечном пункте специализированной литературы — дети от семи лет.