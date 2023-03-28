Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В Пскове на улице Кузбасской Дивизии у ТЦ «Акваполис» произошло столкновение двух автомобилей — «Форда» и «Рено-Логана».
В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Рено-Логана». Она госпитализирована в медучреждение.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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