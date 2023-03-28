Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

21:56, 28 марта 2023, ПАИ

Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшим на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В Пскове на улице Кузбасской Дивизии у ТЦ «Акваполис» произошло столкновение двух автомобилей — «Форда» и «Рено-Логана».

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Рено-Логана». Она госпитализирована в медучреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Обстоятельства произошедшего выясняются.