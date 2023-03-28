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Общество

Защищающие от тепловизоров экраны для бойцов СВО шьют в Пыталовской школе

Фото: Юлия Лысова

На уроках труда в школе девушки создают уникальные термоодеяла, которые позволяют бойцам в зоне СВО укрываться от тепловизоров и маскироваться от дронов, сообщает коррепондент ПАИ. 

28 марта в Пыталовской средней школе состоялась торжественная линейка передачи «флага благодарности» воинам спецоперации. В знак благодарности за работу девушкам Юнармии в подарок была вручена швейная машинка для повышения количества изготавливаемых маскировочных элементов.

Фото: Юлия Лысова

На линейке было рассмотрено новое изобретение — универсальное средство перемещения тяжёлых грузов, раненых и т. д.

Как отметил глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко, ребята из пыталовской школы вместе со своими педагогами-наставниками делают очень важное дело — самостоятельно изготавливают маскировочные сети и защитные экраны, которые помогают нашим бойцам стать невидимыми для тепловизоров противника.

«Молодые ребята, выполняя эту работу становятся по-настоящему защитниками интересов нашей страны и своего будущего», — сказал Виктор Остренко.

Фото: Юлия Лысова

Члены Юнармии выразили слова благодарности воинам, участвующим в СВО, за защиту своего Отечества и своего народа, после чего вручили флаги Дмитрию Ершову для дальнейшей их передачи в зону спецоперации.

Виктор Остренко также вручил членам Юнармии комплекты формы данного движения.

Фото: Юлия Лысова

Помимо этого, на линейке грамотами были награждены обучающиеся, участницы межрегионального конкурса «Герои спецоперации в Донбассе»: Анна Булатова в номинации «Доклад» заняла первое место, Арина Иванова в номинации «Стихотворение» также завоевала первое место. Второе место в номинации «Рисунок» получила Ангелина Ташенцева.

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