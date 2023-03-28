Борис Елкин: Лично контролирую ситуацию с паводком в Пскове

22:55, 28 марта 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин заявил, что ситуация с паводком в Пскове взята под его личный контроль. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

С 14 марта ведётся ежедневный мониторинг. Сегодня уровень воды в реке Великой составляет 242 см. За сутки прибавилось 6 см воды, за предыдущие — 12 см.

«Ситуация далека от угрожающей. Опасным явлением считается уровень 412 см. Для сравнения: во время паводка 2011 года максимальная отметка воды в Великой была 544 см», — отметил глава города.

Есть локальные подтопления в частном секторе на Завокзалье, Псковкирпиче, Завеличье, Запсковье, Крестовском шоссе. Причина в большом количестве талых вод, а не в паводковых водах.

Также Борис Елкин отметил, что все заявки незамедлительно отрабатывают специализированная служба и служба благоустройства города. Откачано 600 кубометров воды, прочищено 470 метров ливневой канализации.

Отметим, что вчера в Пскове затопило Финский парк.