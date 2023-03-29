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Общество

Опубликованы условия программы добровольных сбережений на старость

Россияне получат от государства до 36 тысяч рублей в год по новой программе сбережений, сообщает РБК.

Власти раскрыли принципы софинансирования накоплений населения из бюджета в рамках готовящейся программы долгосрочных сбережений. Они были представлены на заседании общественного совета ведомства при участии министра финансов Антона Силуанова, следует из презентации Минфина и Банка России (есть у РБК). Ранее об этом сообщили «Ведомости».

Предполагается, что каждый участник программы сможет получить не более 36 тыс. руб. в год в качестве софинансирования от государства. Однако конкретный коэффициент при расчёте поддержки будет зависеть от дохода гражданина. Власти разделили потенциальных участников на три категории, для каждой из которых будет действовать своя формула расчёта софинансирования.

Предполагается, что источником финансирования стимулирующих выплат станут резервные средства Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию. По состоянию на конец 2022 года их объём превысил 200 млрд руб., из которых 180 млрд могут быть направлены на софинансирование долгосрочных сбережений, следует из материалов. Кроме того, источником станет Фонд национального благосостояния.
 

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