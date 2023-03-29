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Общество

Судить о погоде весной советует сегодня народный календарь

Тележный день наступил по народному календарю. Сегодня православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в третьем веке, сообщает портал calend.ru.

На Руси считалось, что на Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.

Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

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