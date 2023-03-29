К ликвидации пожара в Себеже привлекли 8 человек

07:32, 29 марта 2023, ПАИ

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Челюскинцев в Себеже поступило в пожарно-спасательное подразделение Псковской области 28 марта в 23:06. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Для ликвидации пожара привлекли восемь человек и три единицы техники.

В ведомстве напомнили телефон вызова экстренных оперативных служб 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.