В России страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн

07:45, 29 марта 2023, ПАИ

Законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия в 2,8 миллиона рублей вступит в силу в мае этого года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщает газета «Известия».

Первое чтение поправок запланировано на конец марта, а утвердить собираются уже в апреле, добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил внести изменения по программе долгосрочных сбережений до 1 апреля. Комплекс мер включает в себя увеличение страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза — с 1,4 до 2,8 миллиона. Согласно пояснительной записке к законопроекту, по итогам прошлого года в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) входило более 6,2 миллиона человек.

Инициатива будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к системе, рассказали в пресс-службе ЦБ. Кроме того, сумма в 2,8 миллиона полностью покроет сбережения более чем 95 % участников системы НПО, сообщили в пресс-службе «ВТБ Пенсионный фонд».

В то же время расширение объема покрытия предполагает увеличение взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а значит, снижение доходности и начислений на счета клиентов по НПО, объяснил источник на пенсионном рынке. Он также напомнил, что выплаты из АСВ полагаются только в случае банкротства НПФ.

С учетом жесткого регулирования отрасли и продолжающейся ее консолидации это событие маловероятно.